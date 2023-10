Tineco Floor One S7 Steam: la lavapavimenti perde il cavo ma non il vizio

È il caso di Tineco, di cui abbiamo appena visto l'interessante Pure One Station e che ora presenta la nuova Floor One S7 Steam , una versione aggiornata della S5 Steam che perde il cavo ma conferma le ottime caratteristiche di pulizia e versatilità.

È un periodo di grande entusiasmo per il settore delle scope elettriche , che grazie a motori sempre più potenti e batterie performanti stanno per diventare una soluzione unica e versatile per le pulizie di casa.

Caratteristiche tecniche

3 funzioni : aspira, lava, vapore

: aspira, lava, vapore Temperatura massima vapore: 140°

massima vapore: 140° Velocità rotazione del rullo: 450 giri/min

del rullo: 450 giri/min Tecnologie intelligenti: iLoop e MHCBS

intelligenti: iLoop e MHCBS Assistente vocale

Autonomia: 40 minuti aspirazione / 20 minuti vapore

Tineco Floor One S7 Steam è una lavapavimenti 3-in-1 in grado di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di utenti: aspira, lava e utilizza il vapore per rimuovere le macchie più ostinate.

Per quanto riguarda le funzioni a vapore, la scopa elettrica utilizza la tecnologia HyperSteam per eliminare qualsiasi tipo di macchia, ed è in grado di raggiungere 140° C, che consentono di dissolvere lo sporco per poi pulirlo con l'acqua e il rullo Tineco.

Due sono le diverse funzionalità di pulizia a vapore di Floor One S7 Steam: Steam e Boost Steam, che consentono di eliminare efficacemente il 99.9% dei batteri presenti sulle superfici di casa.

A bordo poi abbiamo le note tecnologie intelligenti del brand, come il sensore iLoop, che adatta la potenza in base al tipo e alla quantità di sporco presente sul pavimento, e la tecnologia MHCBS, in grado di riciclare efficacemente l'acqua sporca. Grazie alla velocità di rotazione del rullo di 450 giri al minuto, unita al raschietto presente in prossimità del rullo stesso, la tecnologia MHCBS assicura inoltre che non vengano lasciati residui di sporco.

E grazie alla pulizia dei bordi rafforzata, la nuova lavapavimenti raggiunge qualsiasi superficie della casa, evitando di lasciare che lo sporco si depositi negli angoli più insidiosi.

Come tutti i dispositivi Tineco, inoltre, anche Floor One S7 Steam utilizza un'assistente vocale in grado di comunicare con l'utente lungo tutto l'arco della durata della pulizia.

Ma la novità più interessante rispetto a Floor One S5 Steam è la funzionalità wireless, con batterie con celle pouch (a sacchetto) in grado di offrire un'autonomia di 40 minuti (nelle modalità Auto e Aspirazione) e di 20 minuti (per le modalità Vapore e Boost di Vapore).

A differenza delle batterie tradizionali, questa soluzione garantisce prestazioni costanti e affidabili, mantiene basse le temperature e offre una durata tre volte superiore a quella del dispositivo pulizia, stabilendo un nuovo standard industriale.