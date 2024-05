Tineco rivoluziona le sue lavapavimenti: ONE STRETCH S6 si piega a 180°, e non è questa l'unica novità

Si chiama Tineco Floor ONE STRETCH S6 ed è sbarcata in Italia in questi ultimi giorni di maggio. Si tratta dell'ultimissima lavapavimenti di Tineco, marchio specializzato in scope elettriche, lavapavimenti e dispositivi ibridi davvero, davvero particolari. Floor ONE STRETCH S6 si affianca a una line-up particolarmente ricca di prodotti, ma in questo caso si tratta di un prodotto completamente diverso dal solito, praticamente riprogettato da zero. Scopriamolo insieme. Segui SmartWorld su News

Si piega a 180°

Tutte le lavapavimenti Tineco hanno avuto finora un design e una struttura che non gli permetteva di piegarsi più di tanto. Finché si trattava di passarla sotto il tavolo da pranzo ok, ma entrare sotto mobili bassi o sotto ai letti no. Tineco Floor ONE STRETCH S6 nasce per sopperire a questa mancanza. Non solo si piega fino a 180°, permettendovi di entrare appunto con facilità anche nelle aree solitamente più difficili, ma è strutturata in modo completamente diverso dal solito. Il corpo centrale, solitamente caratterizzato da un diametro piuttosto elevato, misura nella STRETCH S6 appena 13 centimetri. Piegarsi e basta infatti non era sufficiente: non tutti i letti sono così alti, idem mobili e alcuni modelli di divano, per cui bisognava anche far sì che il corpo centrale non fosse di intralcio durante le operazioni di pulizia.

Per arrivare a questo risultato Tineco ha dovuto spostare il serbatoio dell'acqua pulita. Le lavapavimenti di stampo classico nel corpo centrale hanno un serbatoio frontale dove confluisce lo sporco e uno sul retro che ospita acqua pulita e detergente. Quest'ultimo, nella Floor ONE STRETCH S6, si trova direttamente sulla parte frontale, quella che ospita anche la spazzola che si occupa di lavare e aspirare il pavimento. Per l'occasione Tineco ha messo mano anche al serbatoio dello sporco, separandolo addirittura in 3 camere diverse anche in modo da favorire l'aspirazione in posizione inclinata. C'è anche un filtro che si occupa di bloccare i rifiuti solidi in modo da non mescolarli con le acque scure.

Tineco ha messo mano anche al sistema di lavaggio del rullo, quello che si fa partire una volta terminata la sessione di pulizia del pavimento. A differenza dei modelli del 2023, la stazione della Floor ONE STRETCH S6 lava il rullo e i condotti della lavapavimenti con acqua a 70°C, per poi applicare un'asciugatura sempre a 70° del rullo per un totale di 5 minuti, ruotando al contempo il rullo in modo da spedire l'acqua sporca nell'apposito serbatoio.

Buona anche l'autonomia riportata da Tineco, che dovrebbe essere pari a 40 minuti di pulizia in modalità Auto. Quest'ultima sfrutta il sensore iLOOP che troviamo oramai da tanto tempo sui prodotti del marchio: il componente in questione si occupa di rilevare lo sporco sul pavimento, facendo sì che il dispositivo regoli automaticamente la potenza di aspirazione (e lavaggio, in questo caso) a seconda di quanto sporco c'è sul pavimento. Solitamente modelli concorrenti (e anche della stessa Tineco) si aggirano fra i 30 e i 35 minuti.

Prezzo e acquisto

Tineco Floor ONE STRETCH S6 è già disponibile in Italia su Amazon al prezzo di listino di 599€. In confezione trovate anche una confezione da mezzo litro di soluzione detergente utile per circa 50 lavaggi. Occhio però che Tineco spesso lancia delle promo lancio con sconti più o meno interessanti. Non è poi da escludersi che sia fra i prodotti in sconto per il prossimo Prime Day di luglio.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.