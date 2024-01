Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 risponde in modo elegante alla questione: meglio scopa elettrica o lavapavimenti?

In occasione del CES di Las Vegas non sono solo i produttori di robot aspirapolvere a voler dire la loro. Anche Tineco, marchio specializzato nella produzione di scope elettriche e lavapavimenti, ha approfittato del palco statunitense per presentare una delle novità in arrivo nel 2024.

La novità in questione si chiama Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, ed è un prodotto all-in-one che metterà d'accordo gli eterni indecisi. Giusto qualche mese fa ci chiedevamo quale dispositivo scegliere fra scopa elettrica e lavapavimenti, e FLOOR ONE SWITCH S7 dà una risposta semplicissima a questa domanda: entrambi.

La scatola della FLOOR ONE SWITCH S7 include sia una lavapavimenti, molto simile per funzionalità alla FLOOR ONE S7 Pro di cui abbiamo parlato tempo fa, che una scopa elettrica comprensiva di accessori quali la mini-spazzola motorizzata, la spazzola principale ZeroTangle e le bocchette per spolverare. Per passare da uno all'altro basta sfilare il corpo batteria (quello in cui c'è anche il display) da uno dei due dispositivi e inserirlo nell'altro.

L'unico "difetto" del duo quindi è che si deve per forza di cose utilizzare solo uno dei due dispositivi alla volta.

Tra le tecnologie presenti a bordo troviamo il sistema MHCBS, che è quello che garantisce performance al top della spazzola lavapavimenti grazie a un sistema basato su spazzola raschiante e risciacquo continuo; il sistema SmoothPower che mette in movimento le ruote in modo da "annullare" il peso della lavapavimenti; la tecnologia Pouch Cell che aumenta la durata della batteria; e tanto altro, come il sistema PureCyclone a 5 stadi che garantisce il filtraggio del 99,97% della polvere.