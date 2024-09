Le nuove scope elettriche Tineco svelate a IFA: tubi flessibili, super autonomia, nuova luce a 120° e base di svuotamento

Anche Tineco è fra i protagonisti di questa centesima edizione dell'IFA di Berlino, la fiera della tecnologia europea che negli ultimi 100 anni ha fatto da vetrina per i dispositivi tech più disparati. Il marchio specializzato nei dispositivi per la pulizia di casa ha presentato per l'occasione due nuove scope elettriche , Tineco PURE ONE Station 5 e PURE ONE A50S . Vediamo insieme cosa hanno da offrire al grande pubblico!

Tineco PURE ONE A50S

PURE ONE A50S nasce come scopa elettrica pensata per chi deve pulire superfici belle ampie, senza quindi doversi preoccupare né del serbatoio della polvere né tanto meno dell'autonomia residua. E a tal proposito, la nuova scopa elettrica Tineco vanta tra i valori più alti della categoria: il serbatoio dello sporco è da ben 1 litro, fra i 200 e i 300 ml in più della maggior parte dei concorrenti. La batteria, una 7*2.500 mAh, gli permette in modalità automatica di arrivare fino a 70 minuti di autonomia.

Davvero difficile rimanere a secco!

A proposito della modalità automatica, sulla A50S ritroviamo il sensore proprietario Tineco iLoop, che si occupa di rilevare lo sporco sul pavimento e aumentare la potenza di aspirazione solo quando c'è effettivo bisogno. Se quindi il pavimento è molto sporco, l'autonomia potrebbe calare, altrimenti la A50S non scomoderà la potenza massima del motore per durare quanto più possibile. Per interfacciarsi con la nuova scopa c'è un nuovo Smart LED display a colori che mostra batteria residua, modalità di aspirazione selezionata e un anello che si colora dinamicamente quando il sensore iLoop trova più sporco del solito. C'è anche il sistema EdgeSense: il sensore analizza l'ambiente circostante, e quando vi avvicinate al bordo di un muro, va ad aumentare la potenza di aspirazione della scopa per pulire al meglio vicino ai battiscopa.

Ma Tineco non si è limitata a questo.

A bordo troviamo altre tre novità che siamo alquanto curiosi di provare con calma tra le mura di casa. La prima riguarda il sistema di filtraggio. Il nuovo filtro multi-ciclone, quello per intendersi che sta al centro del serbatoio dello sporco, ha una nuova forma a cono con un "Mess Filter" in punta. In questo modo non si formano grovigli di capelli, da sempre uno dei problemi dei filtri centrali delle scope elettriche. Inoltre tutto il flusso di filtraggio, composto da ciclone principale, il nuovo "Mess Filter", multi-ciclone centrale, filtro in spugna e filtro HEPA 13 in uscita, garantisce di bloccare il 99,99% delle particelle. Il tubo in metallo ha un nuovo snodo centrale che permette di piegarlo a 180°. Premendo sul meccanismo, potrete passare la scopa A50S sotto tavoli, divani e letti senza dovervi piegare voi fisicamente. Ottima anche la potenza di aspirazione massima, pari a 185 AirWatt, superiore a quello di tanti modelli che si muovono nella fascia di prezzo di questa A50S.

Per l'occasione è stato anche ampliato il diametro del rullo della spazzola principale. In questo modello arriva a 45,5 mm, e questa modifica si riflette in un'ulteriore garanzia di anti-groviglio con peli e capelli.

Dulcis in fundo, Tineco ha finalmente ridisegnato la luce LED frontale. Finalmente, perché negli ultimi modelli, come la PURE ONE Station, era ottima ma non all'altezza di alcuni concorrenti. Adesso la nuova LightSense viene da una sola fonte luminosa centrale che proietta una luce verde che copre un angolo di ben 120°. La scelta del verde non è casuale, e la luce è posizionata molto vicino a terra, in modo da illuminare anche le particelle più piccole, fino a 0,02 mm.