Con Tineco pulire e cucinare sarà più smart: ecco i 4 nuovi "aiutanti"

Il PURE ONE STATION è dotato di un display a LED, con un peso di soli 2,4 kg per l'aspirapolvere e altri 7 kg per il supporto. Il dispositivo è disponibile a 799 euro sul sito ufficiale di Tineco e su Amazon.

PURE ONE STATION combina quattro importanti funzioni in un unico dispositivo. Dotato del filtro H13 HEPA a 5 strati, che cattura al 99,99% delle particelle di polvere di 0,3 micrometri, l'elettrodomestico ha un serbatoio dello sporco Eco da 3 litri in grado di contenere sporco e polvere per un massimo di 60 giorni. Tra le caratteristiche principali del prodotto figurano la spazzola ZeroTangle, che evita che capelli e peli di animali domestici si aggroviglino, il sensore smart iLOOP, che regola automaticamente la potenza di aspirazione, e il ciclo di autopulizia completo.

Tineco ad IFA 2023 ha presentato quattro nuovi elettrodomestici smart. Si tratta di PURE ONE STATION, FLOOR ONE S7 STEAM & COMBO e OVENI ONE.

Tineco FLOOR ONE S7 COMBO

Tineco FLOOR ONE S7 COMBO è in grado di passare in pochi secondi da aspirapolvere senza filo a potente lavapavimenti. In particolare, il sistema Fresh Water Mopping garantisce la sostituzione dell'acqua sporca con acqua pulita. La spazzola ZeroTangle raccoglie i peli e i capelli senza aggrovigliarli, in modo tale da non otturare l'aspirapolvere. Il sensore intelligente Tineco iLOOP rileva lo sporco e regola l'aspirazione per una pulizia efficace. Il sistema di autopulizia, infine, elimina lo sporco dalla spazzola, dai tubi e dal pannello della spazzola.

Lato autonomia, è assicurata una durata fino a 40 minuti per la lavapavimenti e 65 minuti per l'aspirapolvere. Il sistema di autopropulsione SmoothPower muove l'aspirapolvere senza sforzo. Con un'aspirazione di 120 AW, è in grado di svolgere lavori quotidiani e lavori pesanti.

Tineco FLOOR ONE S7 STEAM

Tineco FLOOR ONE S7 STEAM combina la potenza di un'aspirapolvere senza fili, quella di un mocio e di un pulitore a vapore in un unico dispositivo.

Difatti, questo lavapavimenti smart consente di pulire e di disinfettare allo stesso tempo i pavimenti. Il vapore, riscaldato a 140 ℃, rimuove senza fatica grasso e sporco dal pavimento.