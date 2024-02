Vi ricordate di Tineco PURE ONE STATION Pet? Si tratta dell'ultima scopa elettrica di Tineco del 2023, un modello davvero particolare che integrava una grossa stazione di svuotamento, quella che il brand definisce OmniHub multifunzionale 4 in 1. Ne abbiamo parlato ampiamente in una recensione testuale a lei interamente dedicata.

In queste prime settimane del 2024, Tineco, senza in realtà appendere troppi cartelli, ne ha lanciata una versione alternativa denominata semplicemente Tineco PURE ONE Station. Si ritorna al colore bianco che da sempre contraddistingue i prodotti del brand, ma non è questa l'unica differenza da sottolineare.

Come per il precedente modello, il suo punto di forza è da ricercarsi nella stazione OmniHub che ricarica la scopa elettrica e svuota il contenuto del suo bidoncino in un gigantesco serbatoio che svuotate a mano dopo un paio di mesi di utilizzo.

La stazione funziona sulla falsa riga di una gigantesca scopa elettrica ciclonica, tant'è che è dotata del suo sistema di filtraggio, del suo meccanismo che va a creare il ciclone d'aria all'interno e di filtraggio HEPA che filtra l'aria in uscita impedendo alle particelle più piccole di sfuggire dal serbatoio.

E non svuota solo il bidoncino: si occupa di ripulire anche il tubo e la spazzola ZeroTangle, in modo da rimuovere eventuali residui e polveri sottili.

La scopa elettrica che va in tandem alla stazione è una delle più leggere della categoria: appena 1,2 kg. Ma cosa altro cambia quindi dal modello Pet? Stando a quanto dichiarato dalla stessa Tineco sulla scheda prodotto, manca letteralmente solo il supporto all'app mobile e di conseguenza manca anche il modulo Wi-Fi. Considerato che si tratta di un qualcosa in più che nemmeno tutti usano, non ci si può certo lamentare, anche perché questa mancanza, se così si può definire, fa sì che il prezzo cali di ben 200€!

Diciamo quindi che se vi interessano prestazioni e caratteristiche potete rifarvi tranquillamente alla nostra analisi.