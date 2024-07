TinyPod trasforma il vostro Apple Watch in un iPod, e forse qualcosa di più

Ecco TinyPod, una custodia in tre misure che permette di usare un Apple Watch come un iPod (a proposito, sai come scegliere la misura giusta per Apple Watch ?).

Hai mai desiderato di poter utilizzare il tuo Apple Watch in maniera diversa? Soprattutto se dotato di connettività cellulare , in fondo, è praticamente un telefono in miniatura , e con questa custodia potrebbe trasformarsi in un "telefono lontano dal tuo telefono".

Cos'è TinyPod

Come puoi vedere dalle immagini, TinyPod non è altro che un involucro in plastica morbida per Apple Watch (con tanto di rotella per gestire la digital crown). Compatibile con Apple Watch Serie 4, 5, 6, SE, 7, 8 e 9, oltre che Ultra e Ultra 2, è disponibile in tre misure.

Due sono per gli Apple Watch, una più piccola per le casse da 40 e 41 mm e l'altra per quelle da 44 e 45mm, e una, la più grande, per gli Apple Watch Ultra.