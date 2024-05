Fibra FTTH + SIM 5G: l'accoppiata di Tiscali che vi permette di risparmiare

In contemporanea, l'operatore virtuale aveva però anche lanciato un'offerta in convergenza con il fisso, Smart Top 150 5G , a cui avevamo accennato nel nostro articolo dedicato . Vediamo tutti i dettagli, ricordandovi che queste offerte vengono indicate sul sito come disponibili per pochi giorni , ma Tiscali continua a rinnovarle e secondo i documenti di trasparenza tariffaria saranno disponibili fino al 31 dicembre 2024.

L'offerta in convergenza: tutti i dettagli

In totale si pagano quindi 32,90 euro al mese, a cui aggiungere 39,90 euro di costi una tantum all'attivazione. Ricordiamo che Tiscali per la fibra si appoggia su rete Open Fiber, mentre per la rete mobile si appoggia su rete TIM.

Se siete interessati, qui trovate tutti i dettagli.

Per chi non volesse la SIM 5G, c'è anche l'offerta in convergenza con la rete mobile 4G, Tiscali UltraInternet Fibra + Mobile, che alla fibra fino a 2,5 Gbps abbina l'offerta Smart 50 Top, con 50 Giga in 4G e 100 SMS al costo di 5 euro al mese per un totale di 29,90 euro al mese.