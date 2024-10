Problemi a Tiscali Mail fin da ieri: le email non arrivano, ma la situazione sta tornando alla normalità

Così Tiscali ha risposto in merito:

C'è stato fin da ieri mattina un disservizio diffuso, dovuto ad un guasto dei server, per risolvere il quale i nostri tecnici hanno iniziato a lavorare da subito. Stamattina la maggior parte delle caselle era nuovamente funzionante, ma ci sono ancora in down parecchie caselle, poco fa eravamo intorno al 20% di caselle non ripristinate.



Siamo veramente molto spiacenti per l'accaduto, ci rendiamo conto che si tratta di un disagio importante. Come scritto sopra, i nostri tecnici sono al lavoro già da ieri e stanno facendo il possibile per ripristinare tutte le caselle in tempi brevi: ci vorrà qualche ora perché tutte le caselle siano di nuovo operative.