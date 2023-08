Tiscali Mobile down: problemi all'accesso internet dal 20 agosto

Arrivano delle brutte notizie per tutti coloro che hanno Tiscali Mobile come operatore per la propria rete mobile. Nelle ultime ore Tiscali Mobile risulta essere down in maniera consistente per l'accesso a internet.

Nella giornata di oggi 20 agosto diversi clienti di Tiscali Mobile hanno segnalato dei pesanti disservizi per l'accesso a internet tramite la rete mobile dell'operatore.

Stando alle segnalazioni degli utenti su Downdetector ancora adesso, nella serata del 20 agosto, la rete mobile risulta essere inaccessibile. Sembra inoltre che i primi problemi con l'accesso alla rete mobile si siano verificati addirittura dalla giornata di ieri 19 agosto.

La diffusione del problema sembra essere concentrata nel Nord Italia, anche se è difficile capire se anche gli utenti del Centro e del Sud stiano avendo problemi. Dall'operatore non sono arrivati commenti ufficiali. Chiaramente noi vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.