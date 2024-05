Tiscali mantiene la promessa: tutti i dettagli dell'offerta 5G (per pochi giorni)

Tiscali Smart 200 5G: tutti i dettagli

Tiscali Smart 200 5G è la nuova offerta dell'operatore, disponibile sia per nuovi, in portabilità o con un nuovo numero, che già clienti. Ecco tutti i dettagli

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

illimitati verso tutti i numeri nazionali 100 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 200 Giga di traffico dati fino in 5G con velocità massima di 1024 Mbps in download e 150 Mbps in upload 10,56 Giga in roaming UE e nel Regno Unito

di traffico dati fino in 5G con velocità massima di 1024 Mbps in download e 150 Mbps in upload 9,90 euro al mese

euro al mese Costo SIM : per i nuovi clienti, 10 euro a cui si devono sommare in negozio 10 euro per la prima ricarica, che online diventano 9,90 euro. Per i già clienti, il costo per il cambio offerta è di 15 euro

: per i nuovi clienti, a cui si devono sommare in negozio 10 euro per la prima ricarica, che online diventano 9,90 euro. Per i già clienti, il costo per il cambio offerta è di Costo attivazione: gratuito

L'offerta è sottoscrivibile con ricarica automatica su carta di credito o domiciliazione bancaria o postale, o con ricarica manuale.

Ricordiamo che per sfruttare la rete 5G di TIM è necessario uno smartphone compatibile, altrimenti Tiscali Smart 200 5G consentirà velocità in 4G+ fino a 700 Mbps in download fino a 130 Mbps in upload, come con TIM. TIM, operatore su cui si appoggia Tiscali, ha dichiarato che il 5G è presente in oltre 3600 Comuni, mentre il 4G+ in 6082 Comuni.

Qui trovate tutti i dettagli della nuova offerta, dove è presente un countdown che scade il 16 maggio, il che ci fa supporre che l'offerta sarà disponibile solo per pochi giorni.