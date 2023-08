Tiscali risolve i problemi con il 4G: gli utenti riceveranno Giga in regalo per il disagio

Finalmente sono stati risolti i disservizi che negli scorsi giorni hanno costretto gli utenti mobile Tiscali a non disporre della connessione ad internet. L'operatore, per rimediare al disagio, offrirà ai clienti interessati una promozione con Giga aggiuntivi. Facendo un passo indietro, così come diffuso su MondoMobileWeb, i disservizi sono iniziati sabato 19 agosto, quando all'improvviso a diversi utenti è svanito il segnale di rete 4G.

Il problema è stato registrato per tre giorni: soltanto nella giornata di lunedì 21 agosto è stata individuata la risoluzione della criticità. Il guasto sarebbe stato causato da un problema hardware che gestisce la comunicazione con TIM per l'autorizzazione all'utilizzo di servizi dati e voce degli utenti mobile Tiscali. Inoltre, per evitare che il problema si possa presentare anche in futuro, TIM ha avviato un aggiornamento dei propri sistemi informativi.