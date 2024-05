Dopo ho. Mobile, anche Tiscali ufficializza il 5G: manca poco

Dopo ho. Mobile, anche Tiscali, l'operatore virtuale attivo su rete mobile TIM, nei prossimi giorni lancerà il suo servizio 5G. In particolare, l'operatore ha pubblicato un post in cui ha spiegato: "Un numero e una lettera rivoluzioneranno il nostro modo di navigare in mobilità. Stay tuned". Nell'immagine allegata, poi, è presente un ulteriore testo: "5GIORNI e arriva. Pronti? Un indizio? È un numero e una lettera".

Stando a questi indizi, dunque, il servizio 5G di Tiscali dovrebbe arrivare lunedì 13 maggio, salvo improvvisi cambiamenti. Ulteriori dettagli, almeno fino a questo momento, non ne sono stati forniti. Difatti, ancora non si sa l'opzione sarà disponibile solo per i nuovi clienti oppure anche ai già clienti, magari con offerte dedicate o con un'opzione aggiuntiva abilitante. Tra l'altro, un altro dettaglio ancora sconosciuto riguarda gli eventuali limiti di velocità (a riguardo, è possibile anche che sarà possibile accedere alla rete di quinta generazione senza alcun limite).