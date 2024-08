Novità sulla tonalità oro di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: si allontana il bronzo?

Sui nuovi iPhone 16, che verranno svelati il 9 settembre, si conosce già tanto. Ad esempio, le varianti pro del dispositivo di Apple saranno disponibili nei seguenti colori: White Titanium (bianca), Black Titanium (nera) e Natural Titanium (grigia). A queste tonalità si aggiungerà una quarta, che sarebbe nota come Desert Titanium, ovvero un colore tendente al bronzo scuro. Tuttavia, come vedremo in seguito, su questo punto ci sono ancora dei dubbi.