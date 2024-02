Tonfo del mercato tablet del 2023: sorridono solo Xiaomi e Huawei

Come potete vedere dalla tabella in basso, globalmente sono stati spediti 40 milioni di tablet in meno nel 2023 rispetto al 2022. Questo significa un calo del 20% su scala mondiale, abbastanza consistente. Questo calo si riflette su quasi tutti gli attori principali. Apple fa registrare un calo deciso di quasi il 20% , e nonostante questo riesce a tenere la testa del settore.

Non arrivano dei bei segnali per quanto riguarda la situazione del mercato dei tablet a livello mondiale. Negli ultimi anni abbiamo visto una risalita rispetto agli anni precedenti, con diversi produttori che sono tornati a interessarsi del segmento tablet.

Andando poi a vedere i numeri riferiti all'ultimo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, vediamo come Xiaomi e Huawei siano le uniche aziende ad aver fatto registrare dei numeri in crescita. Xiaomi cresce del 35% nell'ultimo trimestre 2023 rispetto all'anno precedente, e questo le permette di sorpassare Amazon nella classifica generale, attestandosi al quinto posto.

Huawei cresce invece del 21% e arriva al terzo posto se consideriamo le vendite relative solo all'ultimo trimestre dello scorso anno. Insomma, le crescite parziali di Huawei e Xiaomi sono frutto di strategie vincenti che hanno pagato nel breve, ma non possono mettere in secondo piano una situazione globale che sicuramente non è felice per il settore tablet.

Su questo ha pesato sicuramente la situazione economica globale, ma anche le strategie dei grandi produttori che hanno integrato le ultime potenzialità di intelligenza artificiale essenzialmente nel segmento smartphone e in quello dei PC. Ci vorrebbe quindi una scossa anche per i tablet, secondo voi arriverà?