Tutti potete creare e personalizzare sticker su Telegram

Il nuovo tool permette la creazione di nuovi sticker a partire da qualsiasi foto , con la possibilità di aggiungere testo, disegni o insiemi di sticker animati. Sarà possibile ritagliare la parte che si intende trasformare in sticker, con la possibilità di ripristinare o rimuovere oggetti e quella d disegnare un contorno all'elemento che si intende trasformare in sticker.

Telegram infatti ha appena annunciato il nuovo tool per la creazione e l'editing degli sticker . Andiamo subito a vedere tutte le cose che potrete fare con questo nuovo strumento:

Telegram è sicuramente tra le piattaforme di messaggistica più usate al mondo e, come tale, cura con particolare dettaglio l'esperienza che fornisce ai suoi utenti. Proprio in questo contesto arriva una novità che riguarda da vicino la personalizzazione .

Aggiunta a set di sticker

Tutti gli sticker creati con questo tool potranno essere aggiunti a set già esistenti su Telegram oppure salvati in set di sticker creati da zero per l'occasione.

Telegram fornirà anche dei suggerimenti di sticker in base alle emoji che verranno scritte in chat, con il supporto dell'intelligenza artificiale.