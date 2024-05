Come impostare la torcia dei Pixel 8 al massimo della luminosità

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro si confermano due tra i migliori smartphone Android attualmente in commercio, in particolare se si fa riferimento al comparto fotografico e all'esperienza di utilizzo tipica dei google-fonini. Capita però che non sempre tutte le funzioni, anche basilari come in questo caso, vengano eseguite come ci si aspetterebbe.

È questo il caso della torcia che, stando a quanto fatto notare dall'utente Adnak su Reddit, non viene attivata al massimo dell'intensità disponibile.