Torna Iliad GIGA 150 ed è ancora una delle offerte 5G più convenienti

Dopo un inizio anno spumeggiante, con la proroga della FLASH 180 fino all'11 gennaio 2024, Iliad torna ora a riproporre il suo abituale portafoglio, in particolare con la GIGA 150 che prende il posto dell'offerta temporanea. Come si intuisce dal nome, parliamo di 150 GB di traffico dati al mese, anche in rete 5G (ove disponibile), con chiamate ed SMS illimitati inclusi, e 11 GB di roaming in UE, il tutto per 9,99€ al mese.