Anche Toyota adotterà lo standard di ricarica Tesla EV

Toyota, insieme al suo marchio di lusso Lexus, adotterà lo standard di ricarica Tesla EV dal 2025. La casa automobilistica, infatti, ha deciso di implementare questo standard di ricarica noto come North American Charging Standard (NACS) in alcuni veicoli. Tra l'altro, Toyota fornirà sia agli acquirenti attuali che a quelli futuri adattatori per poter accedere a oltre 12.000 stazioni Tesla Supercharger.

Entrando nei dettagli della notizia, una dei primi modelli di Toyota ad implementare lo standard di ricarica di Tesla sarà un SUV, la cui uscita sul mercato è programmata per il 2025 e che verrà assemblato nello stabilimento della casa automobilistica nel Kentucky. L'azienda, tra l'altro, sta spingendo sulla realizzazione di veicoli elettrici visto che risulta un po' indietro rispetto alle altre case automobilistiche: difatti, fino ad ora ha rilasciato solo la bZ4X e la Lexus RZ 450e (a riguardo, il prossimo veicolo elettrico Lexus arriverà nel 2026).