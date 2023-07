Il nuovo Archer Air R5 di TP-Link è un router che sembra un quadro (minimalista)

TP-Link Archer Air R5: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista software, il dispositivo offre TP-Link HomeShield, per la massima sicurezza contro attacchi informatici e la compatibilità EasyMesh per creare un'intera rete mesh domestica senza interruzioni.

Ma come dicevamo il punto di forza è il design. Delle dimensioni di un foglio A5 e sottile appena 8 mm, il dispositivo si può attaccare alla parete, o tramite gli adesivi 3M in dotazione o attraverso una comoda staffa di montaggio. E, giusto per effettuare un lavoro come si deve, nella scatola troverete anche una livella per non rischiare di appenderlo storto.