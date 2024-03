TP-Link lancia la telecamera per esterni più versatile che c'è

Tapo C425 infatti non necessita di cavi di alimentazione o di rete, e nemmeno di un hub: basta il Wi-Fi! Ma non finisce qui. Grazie alla visione notturna a colori, alla qualità video QHD 2K e alla resistenza IP66 sono numerose le qualità di questo dispositivo: andiamo a scoprirlo.

Il mondo delle telecamere di sicurezza saluta una nuova arrivata, Tapo C425 di TP-Link, che vuole battere tutti per versatilità e semplicità d'uso (siete alla ricerca di una security cam? Date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori sul mercato , troverete sicuramente quella che fa per voi).

Caratteristiche tecniche

Quest'ultima si avvantaggia del sensore Starlight e dei faretti integrati, per immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

In caso di rilevamento del movimento, la telecamera invia notifiche mirate in tempo reale, e si possono personalizzare le zone di rilevamento. Tapo C425 è dotata di allarmi sonori e luminosi personalizzabili: se rileva un'attività sospetta, può attivare una sirena e far lampeggiare i faretti integrati, per scoraggiare potenziali intrusi.

Per quanto riguarda l'archiviazione, è possibile sia quella locale che su cloud. Se si vogliono salvare i video in locale, si può acquistare una scheda microSD fino a 512 GB, mentre per il salvataggio su cloud ci si deve abbonare a Tapo Care (prova gratuita di 30 giorni).

Infine, Tapo C425 supporta gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant per poter essere gestita anche via voce.