Il nuovo amore tra TP-Link, Wi-Fi 7 e Matter: tante novità a IFA 2023

In questi giorni si sta svolgendo IFA 2023, la classica fiera tecnologica berlinese, il teatro perfetto per tutti i produttori per svelare le loro novità. E tra questi troviamo anche TP-Link, azienda specializzata nella produzione di prodotti per la connettività e non solo.

Le novità di TP-Link presentate a IFA sono diverse. I comuni denominatori sono i nuovi standard arrivati quest'anno per quanto riguarda la connettività: parliamo ovviamente di Wi-Fi 7 e Matter. TP-Link ha infatti presentato delle nuove serie di prodotti compatibili proprio con tali standard. Andiamo a vederli insieme.