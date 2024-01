TP-Link presenta le telecamere di sicurezza che vedono di notte, a colori e senza illuminazione

Tra le numerose novità presentate al CES per la smart home e la connettività, non potevano ovviamente mancare le soluzioni TP-Link, azienda che si distingue per l'ampissimo catalogo di soluzioni adatte a tutte le tasche (a proposito sapete in che modo le reti mesh possono migliorare la connessione a casa?).

Nello specifico, il produttore cinese ha presentato i nuovi router e sistemi mesh dotati di Wi-Fi 7 e le nuove telecamere di sicurezza Tapo, dotate di un innovativo sistema di visione notturna: andiamo a scoprirle!