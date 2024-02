Gustatevi il primo trailer di Age of Empires Mobile per iOS e Android

Microsoft e Level Infinite, tramite un trailer del gameplay, hanno svelato Age of Empires Mobile. Contestualmente, sono state aperte anche le pre-registrazioni per il gioco sia su App Store che su Google Play. Il lancio del gioco - annunciato nell'ottobre 2022 - si avvicina sempre di più e stando al filmato nell'esperienza mobile saranno presenti diversi elementi tipici della popolare saga.

In particolare, i giocatori potranno scegliere di addestrare diversi eserciti nonché gestire in maniera strategica le risorse che avranno a disposizione. Inoltre, non mancherà ovviamente la possibilità di studiare le migliori strategie e sperare che poi siano efficace sul campo di battaglia. A questo proposito, ogni utente potrà controllare fino a cinque truppe mentre gli eroi iconici che potranno essere scelti saranno oltre quaranta.

Per quanto riguarda il comparto grafico, osservando il trailer sembrerebbe che il lavoro svolto sia stato davvero importante. L'ambientazione del gioco, infatti, appare ricca di dettagli mentre l'interfaccia sembra intuitiva e ricca di opzione.

Dunque, questa versione di Age of Empires Mobile, pensata esclusivamente per smartphone e tablet, sembra puntare decisamente in alto: la risposta ora spetta ai giocatori, che presto potranno intrattenersi con questo atteso gioco.