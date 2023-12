Rockstar Games ha ufficialmente confermato la data di uscita del primo trailer di GTA 6, che entra di diritto nell'Olimpo dei più attesi e anticipati di sempre.

L'appuntamento col trailer di GTA 6 è fissato per martedì 5 dicembre alle ore 15:00 italiane, ma ulteriori dettagli non sono stati svelati dalla software house. Sullo sfondo della locandina ci sono le classiche palme di Vice City, ma stando ai rumor il gioco potrebbe anche essere ambientato in più di una città, o comunque potrebbe prevedere missioni dislocate in varie parti del mondo.

I protagonisti in questo caso dovrebbero essere due, Lucia, una donna latina, e Jason, ma anche in questo caso i dettagli sono scarsi, e non ci aspettiamo che il trailer spieghi per forza chissà cosa della trama o del gameplay. Anzi, forse la cosa che i fan aspettano con più trepidazione è un'altra: la data di uscita di GTA 6; quella potrebbe essere la vera notizia che Rockstar svelerà martedì prossimo.

In ogni caso ormai le congetture lasciano un po' il tempo che trovano, perché manca davvero poco. Appuntamento quindi a martedì prossimo, nel primo pomeriggio, sulle pagine di SmartWorld.it!