Il trailer di GTA 6 è già da record: BTS scansatevi!

Sono passate poco più di 24 ore dalla pubblicazione del primo trailer di GTA 6, ed è già record. La clip ha infatti superato 100 milioni di visualizzazioni, un primato che solo un paio di video musicali erano riusciti a raggiungere finora (Butter, 108 milioni, e Dynamite, 101,1 milioni, entrambi dei BTS), e comunque il trailer di Grand Theft Auto VI non è nemmeno lontano dai numeri della banda coreana.

Pensato che il precedente trailer di GTA V è arrivato a 100 milioni di visualizzazioni a oggi, cioè in 12 anni, e capirete che siamo su una scala completamente diversa. Per di più il trailer di GTA 6 è stato rippato da tantissimi canali, che lo hanno ripubblicato, tradotto, e commentato in vari modi.

Non stiamo esagerando insomma nel dire che di fatto è lui il filmato più visto su YouTube nelle prime 24 ore, perché se sommiamo tutte queste visualizzazioni anche i record dei BTS risultano infranti.

Stiamo parlando "solo" di un videogioco, che però ha già fatto la storia, ancor prima della sua uscita. Del resto ve l'abbiamo già detto ieri che è il gioco più atteso di sempre, no? E a quanto pare sono davvero tantissimi ad aspettarlo. La vera domanda adesso è un'altra: come faremo a resistere ancora 2 anni?