Il trailer di lancio di Spider-Man 2 riscalda i motori in attesa delle recensioni

In attesa del debutto ufficiale sul mercato, aspettiamo anche la possibilità di vedere le prime recensioni del nuovo titolo a tema del popolare uomo-ragno.

Si avvicina una delle date più importanti dell'anno per gli appassionati di videogiochi, soprattutto per coloro che giocano da PS5 . Il prossimo 20 ottobre arriva ufficialmente Spider-Man 2 sul mercato.

Sappiamo infatti che le prime recensioni dettagliate del nuovo gioco verranno pubblicate dalle ore 16 di domani, 16 ottobre . E in attesa di ciò, abbiamo modo di avere un primo assaggio del nuovo Spider-Man 2 con il trailer ufficiale di lancio .

Dal trailer, che trovate in basso nella sua versione completa, vediamo tutti gli aspetti cardine del nuovo titolo per PS5. Il trailer è stato pubblicato dal canale YouTube ufficiale di PlayStation e mostra alcuni segmenti di gioco in cui Spider-Man e Venom, insieme ad altri piccoli segmenti di gameplay che mostrano altri personaggi collaterali.

Insomma, ormai manca davvero poco. In attesa del debutto ufficiale di Spider-Man 2 su PS5, godetevi il trailer ufficiale tramite il player qui in basso.