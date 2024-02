La transizione energetica in Europa va a gonfie vele, ma c'è ancora molto da fare

L'Unione Europea aveva già iniziato a fare a meno del carbone per produrre energia elettrica, come si può notare nel grafico in basso, ma la guerra in Ucraina ha complicato la situazione, perché alcuni Paesi hanno deciso di riattivare le centrali a carbone che stavano dismettendo per far fronte alla mancanza del gas russo.

Tuttavia, la crisi energetica che si era creata ha posto la questione dell'urgenza di una transizione energetica verso nuove fonti, che secondo alcuni è stata accelerata proprio a causa della necessità, portando i privati a ricercare fonti rinnovabili e gli Stati a investire in impianti eolici e solari.

Infatti, si può notare che l'energia elettrica ricavata dall'eolico ha raggiunto uno storico traguardo: ha raggiunto il 18% della produzione totale di elettricità e ha superato il gas. Inoltre, sono aumentate anche l'energia prodotta da fonti idriche (dopo un calo dovuto ai periodi di siccità del 2022) e quella prodotta da fonti solari, che hanno portato le fonti rinnovabili a raggiungere la quota del 44% del mix energetico europeo.