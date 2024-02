Trapela il prezzo di Nothing Phone (2a): non salterete dalla sedia

Dalla scorsa intervista concessa da Carl Pei abbiamo avuto la conferma che Nothing Phone (2a) non sarà di certo un top di gamma . Questo lo avevamo intuito anche dai leak emersi nelle scorse settimane, i quali hanno delineato una scheda tecnica da modello di fascia media .

Nothing Phone (2a) si avvicina sempre di più al suo debutto ufficiale. L'azienda fondata dall'ex OnePlus Carl Pei ha, come al solito, fornito il suo contributo per incrementare l'hype su questo nuovo modello.

Ora abbiamo delle conferme che riguardano il prezzo di lancio: si parla di un prezzo che partirà da 349 euro per la variante con 128 GB di storage interno, mentre salirà a 399 euro per quella con 256 GB di storage interno. La RAM, in entrambi i casi, ammonterà a 8 GB.

Quanto appena trapelato riguarderebbe il mercato francese, ma non abbiamo motivi per credere che in Italia i prezzi varieranno sensibilmente rispetto a questi appena menzionati.

Insomma, un prezzo che sicuramente potrebbe rivelarsi interessante, soprattutto se le promesse di Nothing in termini di esperienza utente verranno mantenute. Un prezzo che però non suona come rivoluzionario, soprattutto considerando che si tratterà di un modello a metà tra Nothing Phone (2) dello scorso anno e Phone (1) ancora precedente.

L'azienda ha riferito che la presentazione ufficiale avverrà il prossimo 5 marzo. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle prossime novità che riguarderanno il nuovo smartphone di Nothing.