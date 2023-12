Trapela il prezzo di Nothing Phone 2a: può dare battaglia

Stiamo parlando non del successore di Nothing Phone 2 (che vedete nell'immagine di copertina) ma di Nothing Phone 2a. Dal nome siamo portati a ipotizzare che si tratterà di un dispositivo di fascia leggermente più bassa rispetto agli attuali modelli di Nothing, anche se i rumor che riguardano la scheda tecnica non confermano del tutto questa ipotesi.

Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli che permettono di delineare in maniera più accurata il profilo di Nothing Phone 2a. Questi riguardano il prezzo di lancio e sono stati condivisi dal noto e affidabile leaker Roland Quandt.

Secondo Quandt, Nothing Phone 2a arriverà in Europa a un prezzo inferiore ai 400 euro.

Questo prezzo si dovrebbe riferire alla variante base, ovvero a quella con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Ci sarà poi anche una variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Le colorazioni saranno Black e White. Stando a quanto riferito da Quandt, Nothing Phone 2a sarà diretto principalmente ai mercati europei, mentre rimane da capire se arriverà anche negli Stati Uniti.

Insomma, Nothing Phone 2a potrebbe presentarsi sul mercato con una scheda tecnica discreta, visto che include un comparto fotografico simile a quello di Phone 2 e un display con refresh rate fino a 120 Hz. Il tutto a un prezzo sotto i 400 euro, sicuramente non comune considerando il panorama attuale. Tra i suoi ipotetici avversari diretti possiamo considerare Pixel 7a, arrivato sul mercato a 509 euro.

Certo, è doveroso anche riconoscere che Nothing ha scelto un processore MediaTek Dimensity 7200, e non uno delle più recenti serie Snapdragon.

Ci sarà da capire se a livello di performance la resa sarà allo stesso livello di Nothing Phone 2. Avremo tutte le conferme del caso tra qualche settimana, l'evento di Barcellona si svolgerà a fine febbraio.