Trapela il prezzo delle Pixel Buds 2 Pro, un aumento che non vi farà storcere il naso

Per quest'anno Google ha in mente di rinnovare le sue cuffie true wireless premium , con le Pixel Buds 2 Pro che dovrebbero presentare delle novità anche in termini di hardware. Intanto possiamo farci un'idea di quanto costeranno .

Il prossimo 13 agosto sarà un giorno molto importante per Google, con il lancio dei nuovi prodotti della serie Pixel. Non ci saranno solo i top di gamma Pixel 9, ma anche nuovi dispositivi smart. E proprio a tal proposito, è appena trapelato il prezzo delle Pixel Buds 2 Pro .

Quanto costeranno le Pixel Buds 2 Pro? Un aumento "sostenibile"

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulle prossime Pixel Buds 2 Pro. Le nuove cuffie true wireless sono state protagoniste di qualche leak durante le scorse settimane, un po' come i modelli della serie Pixel 9 che ormai conosciamo praticamente in tutti gli aspetti.

Secondo quanto riferito da quelli di Dealabs, le nuove Pixel Buds 2 Pro dovrebbero arrivare sul mercato al prezzo di 249 euro. Un prezzo che si riferisce ai mercati in zona euro, soprattutto la Francia.

Ma possiamo ipotizzare che sarà il prezzo di lancio anche per il mercato.

Questa cifra di 249 euro per il debutto delle nuove Pixel Buds 2 Pro ci fa dedurre che Google introdurrà un aumento sul prezzo di lancio delle true wireless premium, rispetto alle Pixel Buds Pro che troviamo sul mercato. Tuttavia, si tratta di un aumento di appena 20 euro, tutto sommato "sostenibile".

Un leggero aumento dovrebbe verificarsi anche per il mercato britannico e per quello statunitense. Vi ricordiamo che aumenti sui prezzi di lancio, non così minimi, sono previsti anche per i nuovi modelli della serie Pixel 9.

Nel frattempo, l'immagine che trovate in basso ci mostra anche tutte le colorazioni previste per le Piel Buds 2 Pro. Ci saranno ben quattro opzioni di colore: Charcoal (la tonalità scura), Porcelain (la tonalità più chiara), Aloe (la tonalità sul verde) e Pink (la tonalità sul rosa).

Si tratta di colorazioni praticamente identiche a quelle previste per Pixel 9 Pro.