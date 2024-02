Trapela il prezzo di Xiaomi 14: scordatevi la sorpresa di iPhone 15

Come abbiamo anticipato nel titolo, sembra probabile che non dovrete sperare in una bella sorpresa in merito al prezzo di lancio di Xiaomi 14. Come invece è avvenuto per le serie iPhone 15 e Galaxy S24 , le quali sono state lanciate sul mercato a prezzi inferiori rispetto ai loro predecessori.

L'attesa per vedere Xiaomi 14 , i nuovi top di gamma Android del 2024 di casa Xiaomi, in Europa è quasi conclusa. La presentazione avverrà la prossima settimana, ma online sarebbe già trapelato il prezzo di lancio .

Stando a quanto riferito da Techmaniacs, il prezzo di Xiaomi 14 dovrebbe partire da € 1.099 (per il mercato greco) per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Si tratta di una cifra in crescita rispetto ai 999 euro di lancio del predecessore Xiaomi 13, anche se questo dispositivo prevedeva una versione base con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Il leak appena emerso in merito al prezzo ci fornisce anche un dettaglio in più.

Rispetto alla variante cinese, lanciata alla fine dello scorso anno e che integrava 16 GB di RAM accoppiati ai 512 GB di storage interno, la versione internazionale arriverà con 12 GB di RAM.

Quindi, nell'incremento di prezzo bisogna anche considerare l'aspetto della miglioria in termini di specifiche hardware. Vi ricordiamo che Xiaomi 14 è stato già ufficializzato in Cina, la scheda tecnica completa potete consultarla a questo link. Arrivano, infine, brutte notizie per coloro che attendevano la versione Pro, lanciata in Cina appunto, visto che secondo gli ultimi rumor sembra confermato che non arriverà sul mercato europeo.

Dunque, il 25 febbraio, il giorno scelto dal colosso cinese per lanciare a livello internazionale Xiaomi 14, vedremo sostanzialmente un solo nuovo modello. La commercializzazione dovrebbe partire dal prossimo 29 febbraio.