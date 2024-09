NVIDIA GeForce RTX 5090: 21.760 CUDA core e 32 GB di VRAM basteranno?!?

Non solo, ma sono trapelati anche i dettagli di un'altra scheda della serie RTX 5000 , la RTX 5080 , sebbene sembrino meno entusiasmanti. Andiamo a scoprirle, e nell'attesa che vengano presentate (si parla di inizio 2025) vi ricordiamo la nostra selezione delle migliori schede video sul mercato .

Presunte specifiche NVIDIA RTX 5090

Stando a quanto riportato da Kopite7kimi, uno dei leaker NVIDIA più affidabili (ha anticipato le specifiche delle RTX 3090 e RTX 3080, le date di lancio delle RTX 4070 e RTX 4080 Super e molto altro), la nuova RTX 5090 (PG144/145-SKU30) sarà dotata di un bus di memoria a 512 bit, non 448 bit come trapelato in precedenza.

Inoltre la versione di punta della serie Blackwell sarà dotata di 32 GB di VRAM GDDR7, per un totale di larghezza di banda di memoria di circa 1,7 TB/s.

La RTX 5090 dovrebbe utilizzare la GPU GB202-300 con 21.760 core FP32 (CUDA), un valore inferiore ai 24.576 CUDA core del chip completo (una riduzione del 13%). Inoltre la scheda ha una potenza di 600 Watt, anche se il leaker non ha confermato se si tratta del TBP o del TGP, poiché entrambi possono riferirsi a metriche diverse.

Secondo Notebookcheck si tratta del TGP, il che richiederebbe due cavi 12VHPWR per la gestione dell'energia. Nondimeno, VideoCardz fa notare che nonostante il passaggio da 450 a 600 W, sembra che la scheda sia ancora dotata di un dispositivo di raffreddamento a 2 slot (Founders Edition).

Questo probabilmente significa che NVIDIA sta utilizzando una sorta di design di raffreddamento non standard, e secondo il portale potrebbe essere un dispositivo di raffreddamento a liquido.