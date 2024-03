Finalmente le trascrizioni dei messaggi WhatsApp arriveranno su Android

La funzionalità che permette di trascrivere automaticamente i messaggi vocali su WhatsApp l'abbiamo già avvistata nella versione iOS di WhatsApp, in test per coloro che hanno aderito alla beta . Grazie a quanto scovato da TheSpAndroid nell'ultima versione Android di WhatsApp, la novità dovrebbe arrivare anche sui telefoni con il robottino verde.

WhatsApp è il centro della messaggistica per milioni di utenti in tutto il mondo e la sua app Android sta per ricevere una funzionalità che si rivelerà molto utile. Parliamo della trascrizione dei messaggi vocali .

Tali riferimenti sono esplicitamente collegati alla funzionalità per la trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp. Questi infatti forniscono informazioni sul quantitativo di dati da scaricare per attivare la funzionalità, il quale ammonterebbe a 150 MB. Inoltre, tale funzionalità si baserebbe sulla tecnologia di trascrizione con crittografia end-to-end integrata sullo smartphone.

Questo significa che attivare la funzionalità per la trascrizione dei messaggi vocali non impatterà sulla crittografia end-to-end che è attiva di default in tutte le chat WhatsApp.

Dunque, i tempi sembrano maturi per vedere la trascrizione automatica dei vocali anche su WhatsApp per Android. Si tratta di una funzionalità che sicuramente tornerebbe molto utile a coloro che spesso comunicano con messaggi vocali, in situazioni in cui magari non è contemplato poter avviare la riproduzione audio di un vocale.

Al momento non abbiamo indicazioni su quando arriverà la novità che abbiamo appena descritto. Ci aspettiamo che la funzionalità arriverà prima in fase di test per coloro che hanno la beta. Torneremo ad aggiornarvi non appena sarà possibile utilizzarla anche su Android.