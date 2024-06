Il trasferimento delle chat WhatsApp tra Android e iOS sarà un gioco da ragazzi

WhatsApp è l'app di messaggistica istantanea preferita da milioni di persone, e di conseguenza è fondamentale per tanti di noi. Pertanto, cambiare smartphone e trasferire tutte le chat riveste un ruolo molto rilevante.

Quelli di WABetaInfo infatti hanno scovato una novità interessante, contenuta all'interno del codice della più recente versione beta di WhatsApp per Android (la quale fa riferimento alla versione 2.24.13.69). Sarebbe infatti in arrivo un trasferimento rapido delle chat WhatsApp anche da Android a iOS.

Come potete vedere dagli screenshot in galleria, che mostrano l'interfaccia della nuova funzionalità di trasferimento (ancora in fase di sviluppo), sarà possibile abilitare il trasferimento rapido delle chat anche da Android a iOS.

Ce ne accorgiamo dalla rimozione della specifica sul fatto che anche il secondo dispositivo debba essere necessariamente Android per completare il trasferimento.

Non è ancora chiaro se la funzionalità analoga è in fase di sviluppo anche per trasferire rapidamente le chat da iOS ad Android. Sicuramente, la nuova funzionalità si basa sulla generazione di un codice QR univoco, il quale apre la strada al trasferimento delle chat in maniera sicura sul nuovo dispositivo.

Sebbene quelli di WABetaInfo siano riusciti ad abilitare la funzionalità, quest'ultima è ancora in fase di sviluppo e non ancora disponibile, nemmeno per coloro che hanno WhatsApp Beta su Android.

Non sappiamo quando è previsto il suo rilascio. Come sempre, seguiremo con attenzione la vicenda e torneremo ad aggiornarvi non appena avremo novità sull'implementazione pubblica della nuova feature.