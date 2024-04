Questa novità potrebbe cambiare il modo in cui usate Google Meet

In pochi giorni, la novità è ufficialmente arrivata, e nel giro di pochi giorni gli utenti della piattaforma di videochiamate (ecco come funziona ) potranno iniziare una riunione dal computer e continuarla sul telefono o tablet (e viceversa).

Appena una settimana fa era apparsa in rete la possibilità che Google stava per portare su Meet una funzione simile a Handoff di FaceTime : il trasferimento delle chiamate tra diversi dispositivi.

Come funziona il trasferimento di chiamate su Google Meet

Come annunciato sul blog di Google, a breve tutti gli utenti potranno avviare una chiamata Meet sul telefono o tablet, quindi passarla a un computer quando necessario. Ovviamente, vale anche il contrario, ovvero avviare una chiamata su un portatile e continuarla su un telefono o tablet.

Per usarla, basterà andare su un altro dispositivo e avviare Meet o andare sul sito del servizio mentre si sta effettuando una chiamata su Meet su un telefono o computer.

Adesso bisognerà selezionare la riunione attiva e cliccare sul pulsante Switch here (tradotto, Cambia qui, ma non sappiamo ancora come sarà esattamente in italiano).

La videochiamata passerà da un dispositivo all'altro.

Quando trasferite la chiamata, per impostazione predefinita sarà disconnessa sul dispositivo originale, ma se volete mantenerla bisogna selezionare, sul secondo dispositivo, Partecipa anche qui sotto la voce Altre opzioni di unione. La riunione sarà ora disponibile su due dispositivi.

Un aspetto interessante della nuova funzione è che supporta tutte le piattaforme, che siano PC, Android o anche iOS.