Trasferire eSIM su Android sarà un gioco da ragazzi

Il trasferimento delle eSIM tra dispositivi Android sarà molto più semplice con l'aggiornamento che sta introducendo Google. Si tratta di una nuova opzione integrata in Android che permette di trasferire l'eSIM con pochissimi tocchi, in maniera quasi automatica.

Le immagini che vedete in basso mostrano un Galaxy S24 Ultra sul quale sta per essere trasferita una eSIM da Pixel 8 Pro. Questa funzionalità è stata scovata in fase di sviluppo tempo fa, mentre allo scorso Mobile World Congress è stata presentata addirittura da Google. Ora sembra che sia finalmente giunto il momento di vederla in azione.

Il trasferimento eSIM tramite Android è semplice: in fase di prima configurazione basta scegliere di voler trasferire la propria eSIM, confermare l'operazione dal vecchio telefono sul quale si usava l'eSIM, scansionare il codice QR (ecco come leggere codici QR su Android) per la nuova attivazione dell'eSIM e il gioco è fatto.

La novità era presente già per i dispositivi Samsung aggiornati alla One UI 5.1, ma ristretta solo ai modelli della casa sudcoreana. Con la One UI 6.1 invece è stato integrato il supporto anche ai dispositivi non Samsung. Così come la funzionalità di trasferimento eSIM su Pixel 8 Pro non è limitata solo ai dispositivi di Google.

In sostanza, il supporto al trasferimento delle eSIM su Android è in procinto di essere implementato, e per tutti i modelli Android molto probabilmente. Sicuramente un grande passo in avanti in termini di facilità di utilizzo e gestione delle eSIM.

Al momento la novità non sarebbe disponibile per noi utenti italiani perché sarebbe supportata, al momento, esclusivamente dall'operatore T-Mobile. Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno sviluppi per il nostro mercato.