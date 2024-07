Trasferire foto da Google Foto a iCloud diventa più facile: la novità da Apple e... Google

Arrivano delle importanti novità per coloro che hanno necessità di trasferire foto da Google Foto a iCloud . Apple, in collaborazione con Google, ha infatti lanciato un nuovo strumento che renderà molto più semplice questa operazione.

Quando Apple e Google collaborano tutto è più semplice

Forse non tutti ricorderanno che, tra le loro molteplici attività, Google e Apple stanno collaborando al Data Transfer Project, un'iniziativa open source incentrata sulla portabilità dei dati tra diverse piattaforme online. E proprio in questo contesto arriva un nuovo strumento integrato per trasferire automaticamente tutta la propria libreria fotografica da Google Foto a iCloud Foto.

La stessa novità a parti invertite venne lanciata da Google nell'ormai lontano 2021, e ora è il turno di Apple.

Sia la casa di Cupertino che Google hanno annunciato nelle ultime ore la novità che permette il trasferimento automatico di tutte le immagini da Foto a iCloud, riassumendo quali sono le caratteristiche principali della nuova funzionalità:

Durante il trasferimento di foto e video su iCloud Foto, questi non vengono eliminati da Google Foto.

da Google Foto. Non sarà necessario scaricare in locale le proprie foto e video per trasferirli. Il trasferimento avverrà direttamente da Google a iCloud.

in locale le proprie foto e video per trasferirli. Il trasferimento avverrà direttamente da Google a iCloud. Il processo di trasferimento potrebbe richiedere da alcune ore a qualche giorno, a seconda delle dimensioni delle foto e dei video da trasferire.

Insomma, appare chiaro che si tratta di una novità particolarmente interessante perché si basa sulla comunicazione diretta tra il cloud di Google e quello di Apple. E quando le cose sono automatizzate, sappiamo che sono anche più infallibili. Oltre a essere più semplice, il nuovo procedimento per il trasferimento delle foto dovrebbe essere anche più sicuro.