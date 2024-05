Fate attenzione al trojan che si "traveste" da update di Google Play per rubare tutti i vostri dati!

Negli ultimi tempi i dispositivi Android sono minacciati da un trojan noto come Antidot. Si tratta di un malware piuttosto pericoloso, visto che è capace di accedere a dati importanti, come i nostri contatti oppure gli SMS. In particolare, è preoccupante la modalità con cui riesce a penetrare nei nostri dispositivi, ovvero "travestendosi" da aggiornamento del Play Store.

Come agisce il trojan Antidot

Quando il trojan in questione proverà ad accedere al dispositivo Android, l'utente vedrà un aggiornamento fake di Google Play, che gli chiederà l'accesso alle impostazioni. Questa falsa pagina è stata vista in più lingue, tra cui francese, russo e rumeno. Si ipotizza, dunque, che per il momento il trojan Antidot stia provando ad attaccare i dispositivi di questi Paesi. La raccomandazione, infine, è sempre la solita: prestare massima attenzione ed ignorare le notifiche che ci appaiono ambigue. In alcuni casi, poi, può tornare utile anche una ricerca sul web, verificare se un aggiornamento, in questo caso di Google Play, può essere definito affidabile o meno.

Google punta sull'IA per aumentare la sicurezza

Google, per aumentare la sicurezza dei suoi dispositivi, utilizzerà anche l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia è pensata per agire in tempo reale, con il software che verrà continuamente analizzato per rilevare potenziali minacce. Questa tecnologia approderà non solo sui Pixel, ma anche sui dispositivi Lenovo, OnePlus, Nothing ed altri produttori (nel corso del 2024). Infine, Google sta progettando di limitare ulteriormente le autorizzazioni delle app su Android 15 così da impedire l'accesso ai malintenzionati.