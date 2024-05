Trova il mio dispositivo localizzerà il vostro telefono da spento per un bel po'

Trova il mio dispositivo, la rete di Google lanciata il mese scorso dopo una lunga attesa e presto disponibile in Italia, serve a localizzare i telefoni anche da spenti, ma per quanto?

A rivelarcelo è la stessa Google, con una notifica su un Pixel 8 in cui è stata attivata: diverse ore, ma attenzione. Per approfittarne c'è bisogno di un componente hardware specifico, disponibile al momento solo su Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a (sapete come rintracciare un telefono rubato?).