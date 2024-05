Trova il mio dispositivo di Google presto disponibile in Italia: oltre un miliardo di dispositivi interconnessi

Dopo un lungo tribolare (in parte anche per via di Apple), lo scorso aprile Google ha lanciato ufficialmente Find My Device, che in italiano si chiamerà Trova il mio dispositivo. Si tratta di una versione decisamente più evoluta della classica funzione per ritrovare gli smartphone perduti e rubati. La rete di ricerca è infatti estesa anche ai dispositivi offline e a tutti quegli accessori quali auricolari e cuffie compatibili o tracker, sulla falsa riga della rete di localizzazione di Apple insomma.

Si va insomma a formare una rete di qualcosa come un miliardo di dispositivi Android, che aiuterà gli utenti a ritrovare i dispositivi persi memorizzando le posizioni recenti dei dispositivi. Banalmente tornerà utile anche in casa, per localizzare eventuali dispositivi Bluetooth, o in viaggio con i bagagli. Gli scenari d'uso sono molteplici, e ne abbiamo parlato nel dettaglio nell'articolo di lancio. Ovviamente serve l'autorizzazione dell'utente, che deve attivare manualmente Trova il mio dispositivo dalle impostazioni di Android.

Find My Device era stato presentato ad aprile per Stati Uniti e Canada, con la promessa del suo arrivo nel resto del mondo entro un paio di mesi. E finalmente qualcosa si smuove anche in Italia.