Questi trucchi vi renderanno dei veri esperti di Threads

Un'altra funzione interessante è una scorciatoia per creare thread lunghi . I post infatti hanno un limite di 500 caratteri , ma potete concatenarli insieme per creare contenuti più lunghi che si ricollegano sempre al primo. Normalmente, scrivereste un post e tocchereste Aggiungi a un thread per taggare un post secondario su di esso. La funzione crea il thread lungo prima ancora che venga pubblicato, ma in alternativa potete usare una scorciatoia.

Nascondere alcune parole

Se non volete leggere alcuni contenuti, potete nascondere risposte offensive o che contendono alcune parole o frasi che non vi piacciono, proprio come su Twitter. E come nella piattaforma di microblogging, non funziona per post con cui non avete interagito, ma a differenza di Twitter, dove è stata introdotta per nascondere spoiler o certi argomenti, qui è più specifica per un certo tipo di contenuti.

Per farlo, andate nella sezione Privacy del vostro profilo e toccate Parole nascoste.

Qui potete inserire parole o frasi personalizzate e che non verranno mostrate.