Questo trucco potrebbe risolvere uno dei più vecchi bug di Android Auto

Lanciata a gennaio di quest'anno ma arrivata agli utenti solo nel corso di diversi mesi, Coolwalk é una delle maggiori novità mai approdate su Android Auto, ma insieme alla nuova interfaccia ha portato con sé diversi bug.

Uno di questi, piuttosto fastidioso, affligge gli utenti sin dai primi giorni dell'aggiornamento, e se Google non ha mai rilasciato un fix, qualcuno ha provveduto a trovare una soluzione in autonomia (sapete come abilitare le opzioni sviluppatore in Android Auto?).

Ma di cosa stiamo parlando? Il problema, le cui segnalazioni sono apparse per la prima volta a febbraio di quest'anno (poco dopo l'arrivo di Coolwalk, appunto), si manifesta come un blocco, ovvero un vero e proprio "congelamento" della parte inferiore dello schermo.

Questo implica l'impossibilità per gli utenti di cambiare app, perché è proprio in basso che si trova la barra delle applicazioni, in cui troviamo tutti i comandi dell'interfaccia per veicoli di Google.

Con l'arrivo a sempre più utenti dell'aggiornamento a Coolwalk, le segnalazioni si sono moltiplicate, e si è giunti alla conclusione che il bug originasse da Google Maps in esecuzione su Android Auto (anche se come vedremo non è vero). Stiamo parlando sempre di comunicazioni all'interno dei forum dell'assistenza di Google o di Reddit, perché la GrandeG non è mai intervenuta - almeno ufficialmente - nella vicenda.

Ma soprattutto non ha mai rilasciato un fix, e gli utenti coinvolti hanno dovuto cercare soluzioni alternative per poter utilizzare l'interfaccia.

Cancellazione della cache di Google Maps o Android Auto, installazione degli ultimi aggiornamenti delle app, loro disinstallazione e reinstallazione e persino il reset del telefono non servivano a nulla, ma ora un utente sui forum dell'assistenza di Google ha proposto una procedura che almeno per alcuni sembra funzionare, e che prevede sui Galaxy la disattivazione di due "miglioramenti visivi".

La funzione è presente nei Galaxy aggiornati ad Android 14 (nello screenshot qui sotto lo vedete su un Galaxy S23), e la trovate nelle impostazioni del telefono (dopo aver toccato l'icona a forma di ingranaggio nella schermata iniziale, nel cassetto delle app o nella tendina delle notifiche abbassata due volte), sotto la voce Miglioramenti visivi.