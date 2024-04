Le true wireless di Motorola: tanti colori e qualità per le Moto Buds

Anche Motorola si sta per tuffare nel settore delle true wireless, gli auricolari Bluetooth che ormai vanno per la maggiore sul mercato. E intende non con uno ma con ben due modelli. Parliamo delle nuove Moto Buds.

La serie Moto Buds sembra dover debuttare con due modelli: arriveranno le Moto Buds e le Moto Buds+, le quali si differenzieranno ovviamente per performance e hardware.