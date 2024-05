L'idea di Truecaller per filtrare le telefonate: un'IA con la voce degli utenti

Cos'è la nuova funzione di Truecaller

Come annunciato dall'azienda, ora grazie a una collaborazione con Azure AI Speech di Microsoft l'assistente di Truecaller è in grado di imparare da una clip registrata con la vostra voce.

Per chi non lo ricordasse, Truecaller nel 2022 ha lanciato il suo assistente, ma solo in alcuni Paesi selezionati (Australia, Canada, Cile, Israele, Stati Uniti, Sud Africa e Svezia).

Finora, si poteva scegliere tra diverse voci preimpostate, ma adesso è stato introdotto un livello superiore di personalizzazione.

Azure AI Speech è stato presentato durante la conferenza Build dello scorso martedì, e ha ottenuto una funzione vocale personale che consente alle persone di registrare e replicare le voci.

Microsoft afferma però che la voce personale è disponibile su base limitata e solo per casi d'uso specifici come gli assistenti vocali.

Microsoft dichiara che aggiunge automaticamente filigrane alle voci generate dalla voce personale di Azure AI Speech, e ha anche pubblicato un codice di condotta che richiede agli utenti di ottenere il pieno consenso delle persone registrate e di vietare l'impersonificazione.

In questo modo, quando si riceve una telefonata, pur presentandosi come la versione digitale dell'utente, avrà la sua voce e potrà filtrare le chiamate.

Secondo l'azienda, questa novità è in grado non solo aggiungere "un tocco di familiarità e comfort per gli utenti", ma mostra anche "la potenza dell'IA nel trasformare il modo in cui interagiamo con gli assistenti digitali", secondo il direttore del prodotto e direttore generale di Truecaller Raphael Mimoun.

Come si può vedere dalla clip di presentazione, l'assistente AI di Truecaller controlla le chiamate in arrivo e consente agli utenti di sapere perché stanno chiamando.

Gli utenti possono vedere sul telefono il motivo della chiamata e scegliere come rispondere, anche facendolo fare all'assistente.