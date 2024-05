La truffa del codice a 6 cifre su WhatsApp: non fatevi hackerare il profilo

WhatsApp è tra le piattaforme di messaggistica istantanea più usate e diffuse al mondo e per tanti di noi è il mezzo principale con il quale comunichiamo tutti i giorni. Una nuova truffa che sta girando sulla piattaforma mette in serio rischio il vostro profilo .

Il messaggio in questione consisteva in una cosa del tipo:

Il messaggio ha l'obiettivo di carpire con l'inganno il codice a 6 cifre per effettuare l'accesso sicuro al profilo WhatsApp, e di fatto rubarlo. WhatsApp infatti prevede la possibilità di accedere da un nuovo dispositivo se si è in possesso del numero telefonico, ormai facilmente reperibile da diversi canali, e del codice a 6 cifre per l'autenticazione in due fattori.

Tale codice viene ovviamente ricevuto su un dispositivo sul quale è già stato effettuato l'accesso.

Condividerlo significa dare l'accesso al proprio profilo da un secondo dispositivo, che può appartenere a chiunque.

In questo caso, gli hacker puntano a entrare in possesso di tale codice, completare l'accesso al profilo WhatsApp su un proprio dispositivo e successivamente cambiare le credenziali di accesso per completare il furto del profilo.

L'aspetto critico della truffa è che solitamente il messaggio che abbiamo menzionato sopra arriva da un contatto presente in rubrica del malcapitato, probabilmente perché gli hacker si sono già impossessati anche di tale profilo mittente. Questo incrementa la probabilità di cadere nell'inganno.

Una volta condiviso il codice e cambiate le credenziali di accesso risulta abbastanza difficile tornare in possesso del proprio profilo.

Come evitare la truffa

Come spesso ribadiamo, nessuno in buona fede vi chiederà mai un codice di autenticazione via messaggio. Questo vale per WhatsApp e per tutte le altre piattaforme di messaggistica.

Il codice a 6 cifre di WhatsApp ha senso di esistere soltanto se siete voi stessi a richiederlo, perché magari cercate di accedere al vostro profilo da un secondo dispositivo.

Nessun altro dei vostri contatti potrebbe inviare al vostro numero un codice a 6 cifre per accedere al suo di profilo.

Quindi il consiglio che rinnoviamo è quello di non condividere mai, con nessuno, codici di autenticazione che ricevete sul vostro dispositivo. Se invece siete già vittime della truffa, vi suggeriamo di cambiare immediatamente il codice di accesso, sperando che gli hacker non l'abbiano già fatto al posto vostro.

Le contromisure in caso di truffa consistono nell'informare la Polizia Postale, e in seguito avvisare i propri contatti di diffidare di eventuali richieste simili.