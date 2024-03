Le truffe viaggiano anche su Google Foto, e sono davvero subdole!

Siamo ormai tutti fin troppo abituati alle truffe via SMS, WhatsApp / Telegram, Facebook, Instagram... in effetti la lista è lunga! C'è però un'app che non balza subito alla mente quando parli di raggiri: Google Foto. Eppure anche questo servizio cela i suoi rischi.

Come ci hanno segnalato nel nostro gruppo Facebook c'è infatti un modo molto subdolo per sfruttare Google Foto per inviare messaggi truffaldini. I malintenzionati aggiungono infatti la mail delle potenziali vittime a un album condiviso su Google Foto, e poi possono messaggiare tutti i partecipanti a piacimento, con una notifica che arriva con l'etichetta di Google Foto nell'intestazione, e quindi può sembrare una cosa legittima agli occhi di un utente non esperto.

Voi che ci leggete difficilmente ci caschereste, ma l'idea dietro questi tentativi è sempre quella di gettare una rete più larga possibile, nella quale, per la legge dei grandi numeri, qualcuno prima o poi abbocca. In generale la regola universale è sempre la stessa: dubitare.