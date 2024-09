Attenti alla nuova truffa a nome di N26 via SMS: cosa sapere

In un mondo in cui abbiamo tanti servizi online e sul cloud, anche tra quelli più sensibili come quelli bancari (vi ricordiamo la nostra guida per disattivare gli SMS bancari), può capitare di incappare in tentativi di truffa. Nelle ultime ore è emersa online una nuova truffa via SMS che riguarda da vicino i clienti N26.

La popolare banca online in realtà non ha nulla a che vedere con la vicenda che vi stiamo per raccontare, ma i suoi clienti sarebbero stati il bersaglio.