Occhio alle truffe su WhatsApp: come funziona il ''Gruppo fortunato di Instagram''

Il modus operandi è qualcosa di già visto ma risulta, purtroppo, efficace ancora oggi (date uno sguardo anche alla nostra guida su come riconoscere messaggi phishing ). La vittima viene adescata tramite un comune messaggio sulla piattaforma e viene attratta dall'idea di poter accumulare del denaro facilmente, svolgendo alcune semplici azioni (in questo caso si parla di seguire degli account su Instagram e guardare dei video).

L'inarrestabile crescita delle piattaforme di messaggistica istantanea , come WhatsApp , ha inevitabilmente creato un terreno fertile per i malintenzionati . Infatti, alcuni utenti dell'app di Meta, sono stati il bersaglio nelle ultime settimane di una nuova truffa conosciuta come il ''Gruppo fortunato di Instagram'' .

Successivamente, in genere dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, il truffatore prova a spostare la conversazione su particolari gruppi Telegram attraverso un link di invito. A questo punto, attraverso anche l'utilizzo di bot, la vittima viene raggirata e convinta a condividere i propri dati bancari per ricevere il denaro guadagnato.

Delle piccole somme vengono accreditate sul serio al malcapitato ma è ovviamente solo un modo per rendere la truffa più credibile e ottenere i dati personali della vittima.

Il consiglio per evitare gran parte delle truffe online resta sempre il seguente: se casualmente vi imbattete in una possibilità di guadagno che sembra troppo bella (o facile) per essere vera, semplicemente non lo è. I malintenzionati cercano spesso di raggiungere un alto livello di credibilità (qui un esempio vissuto in prima persona da uno di noi) ed'è importante verificare sempre con chi si sta parlando.

Vi ricordiamo inoltre che, per ogni tentativo di truffa, è opportuno mettere al corrente la Polizia Postale per limitarne la diffusione.