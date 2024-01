Trust vuole accontentare tutti con le nuove cuffie Fayzo 7.1 e Fayzo multipiattaforma

Per chi si affaccia al mondo delle periferiche e accessori per computer, Trust è sicuramente tra i volti più noti del settore (sapete già come vedere le caratteristiche del vostro PC Windows 10 o Windows 11?). L'azienda olandese ha appena presentato due nuovi headset pensati per l'utilizzo in gioco: parliamo delle Fayzo 7.1 e delle Fayzo multipiattaforma. Trust ha realizzato le cuffie concentrandosi su qualità dell'audio, comfort e design ma senza trascurare l'aspetto dell'impatto ambientale: gli headset infatti sono realizzati con l'85% di plastica riciclata. Entrambi i modelli presentano dei morbidi cuscinetti sovrauricolari che combinano materiali in rete e similpelle, rendendo le cuffie traspiranti e fonoisolanti. Sono presenti inoltre dei driver da 50 mm ed'è possibile rimuovere il microfono.

Le Fayzo multipiattaforma, come intuibile dal nome, offrono la compatibilità con tutte le piattaforme (PC, console ed altro ancora) grazie alla connessione da 3,5 mm. Nella confezione sono presenti un cavo intrecciato da 1,2 m (staccabile) ed un ulteriore cavo con adattatore da 1m, progettato appositamente per i PC gamer. Le cuffie vengono vendute in tre diverse colorazioni: nero, bianco e violetto.

Le Fayzo 7.1 sono state pensate per mettere in risalto l'aspetto del sonoro. L'audio surround virtuale 7.1 cala l'utente al centro del gioco e la presenza del microfono con cancellazione dei suoni agisce su i rumori di fondo. Questo modello presenta l'illuminazione RGB multicolore con tre modalità ed un cavo di connessione USB extra-lungo. Le Fayzo 7.1 dispongono inoltre di un software per PC con il quale è possibile regolare l'equalizzazione delle cuffie. Anche per questo modello sono disponibili le tre colorazioni: nero, bianco e violetto.